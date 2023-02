Si schianta con l'auto contro le vetture in sosta: morta una suora

Dopo un malore alla guida, lo schianto contro le auto in sosta sulla strada. È morta così una suora di 89 anni, che stava rientrando nella parrocchia di Santa Maria Regina degli Apostoli, a Roma. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 febbraio. Per la religiosa nulla si è potuto fare: è morta dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la religiosa era alla guida di una Fiat Punto quando ha improvvisamente sterzato, impattando contro le vetture regolarmente in sosta sulla via. In condizioni disperate, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata con l'ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio, dove è poi deceduta.

È stato poi il medico legale ad accertare il malore mentre era alla guida, causa del decesso della religiosa.