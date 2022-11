Investe una suora con un camion e poi fugge

È morta sul colpo l?anziana suora investita questa mattina da un camion proprio nel centro di Rosà, cittadina in provincia di Vicenza. La religiosa di 87 anni, suor Ferdinanda Ferraro, è rimasta esanime sull?asfalto, per lei non c?è stato nulla da fare. I sanitari accorsi sul luogo del tragico incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni l'autista del mezzo non si sarebbe fermato a prestare soccorso, dopo l'impatto sarebbe fuggito via. L'uomo è stato poi identificato e fermato: si tratta di un camionista polacco che era andato a scaricare materiale in una ditta di Fontaniva. Non è ancora chiaro se si sia effettivamente accorto di quanto accaduto. La statale 47 Valsugana è stata chiusa al traffico per circa due ore per consentire alla polizia di effettuare i rilievi.