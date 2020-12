Maxi focolaio in un convento, 105 suore positive: "Contagiate dopo un incontro di preghiera"

Tutto è partito da un unico caso di positività, ma nel giro di poche ore il contagio si è diffuso a macchia di leopoardo. Sono 105 le suore del convento di San Francesco di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, risultate positive al coronavirus. Le religiose sono barricate da sabato scorso nel convento dopo che una di loro, dopo aver fatto il tampone, ha scoperto di aver contratto il virus.

A fare il punto della situazione con l'Adnkronos è il sindaco Luca Profili. "Sono ragazze che provengono da tutto il mondo. Molte di loro sono del Sudamerica, con diversità di culture. Hanno qualche linea di febbre - spiega - e qualcuna ha perso il gusto e l'olfatto. Certo con oggi stiamo a 105 positive su 114. Ecco perché ho firmato una ordinanza che vieta l'entrata e l'uscita dal convento, tassativi".

Le suore hanno fatto sapere di essere in buone condizioni di salute. "Preghiamo affinché tutto si risolva". Ma com'è nato il focolaio? Il sindaco azzarda un'ipotesi: "Credo sia stato un collegamento con un convento di Latina di stesse suore per un incontro di preghiera. Non si sa chi abbia contagiato per primo ma da lì si è propagato il contagio". Il monastero in questione in passato era occupato da frati, ora è diventato una scuola di formazione per suore che poi vanno in missione in tutto il mondo. "Non si tratta di un monastero di clausura" spiega il primo cittadino. "È un convento vivo, aperto. Le suore sono molto giovani. Da qui l'ordinanza per evitare ripercussioni sul paese che da sempre punta sul turismo e sarebbe un guaio la diffusione del contagio. Speriamo ad ogni modo si risolva tutto in breve. Noi preghiamo per le suore".

La Asl di Viterbo, come spiega il sindaco Profili, monitora continuamente la situazione, anche in relazione alle poche suore che non sono risultate positive ma che non si esclude possano avere avuto il Covid nei mesi scorsi magari con manifestazioni asintomatiche.