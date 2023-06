SuperEnalotto, caccia al fortunato che ha giocato un euro e vinto 42 milioni

Centrato a Teramo un 6 del SuperEnalotto "stellare". La sestina vincente da 42 milioni di euro è stata realizzata a Teramo, in via Statale 80, alla tabaccheria Nicolini. Il titolare della ricevitoria, contattato da Agipronews, dice: "È stata una sorpresa". La schedina vincente è costata solo un euro. L'identità del fortunato vincitore, al momento, rimane un mistero: “Essendo su una statale, qua passano molte persone, tra locali, turisti e gente semplicemente di passaggio”, ha infatti sottolineato. Di sicuro, conclude, è la vincita record mai centrata in tabaccheria: "Fino a oggi non avevamo mai avuto premi di portata significativa, neanche per altri giochi".

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del concorso a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare negli stessi uffici la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale.

Con quello di sabato 10 giugno sono 113 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto a oggi. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro era stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it. Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite bacheca dei sistemi. Un sistema che ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni ciascuna.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

1. 371,1 milioni di euro il 16/02/2003 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote

2. 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO)

3. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote

4. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV)

5. 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM)

6. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS)

7. 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT)

8. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL)

9. 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

10. 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT)