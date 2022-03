Cena di sushi, poi scappano senza pagare: la beffa è social

Vanno a mangiare del buon sushi in un noto ristorante di Aversa (Caserta) e poco dopo le 22 vanno via senza pagare il conto. Una dimenticanza? Se lo domandano i titolari dell'attività commerciale che proprio sperando che si tratti di una disattenzione hanno pubblicato sulle loro pagine social un video, tratto chiaramente dal sistema di videosorveglianza, dove si vedono chiaramente i 4 giovani che lasciano in fretta e furia il locale dopo un 'cenno' di intesa.

Protagoniste due coppie, due giovani uomini e due giovani donne, che hanno prima consumato sushi a go-go, e poi hanno deciso di far perdere le loro tracce. Per prime sono uscite le compagne e poi i ragazzi: lo si evince chiaramente dalle immagini di sorveglianza.

Il video pubblicato sui social riporta un messaggio chiaro: "Attendiamo ancora poche ore", dicono i proprietari del locale che sperano possa essersi trattato di una banale dimenticanza. Pronta la denuncia da presentare alle forze dell'ordine. Chissà se i ragazzi torneranno a chiedere scusa e sistemare le cose. Una bravata che potrebbe costare loro molto più cara del previsto. Sicuramente più cara di una pur ottima cena a base di riso e pesce crudo.