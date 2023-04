Sushi con pesce crudo non abbattuto, ristorante nei guai: cosa hanno scoperto

Sono nei guai fino al collo. Servivano ai clienti golosi di sushi pesce crudo. Il "piccolissimo" problema è che si erano scordati tutte le necessarie procedure di abbattimento termico. A scoprire le irregolarità sono stati i Nas di Cagliari durante una normale ispezione nelle cucine di un ristorante di proprietà cinese nel centro storico della città.

In sintesi, venivano somministrati i prodotti ittici crudi utilizzati per la preparazione del sushi senza il rispetto della normativa diretta alla prevenzione della parassitosi da anisakis. I locali adibiti a cucina, le attrezzature per la preparazione degli alimenti e i prodotti ittici sono stati messi sotto sequestro amministrativo. Il valore ammonta a circa 50mila euro.

Le autorità amministrative e sanitarie hanno ricevuto tutte le informazioni del caso, in vista dei provvedimenti che vorranno adottare.

I rischi del sushi

L'anisakis è un parassita, precisamente un verme nematode, presente in tanti organismi marini. Questo parassita del pesce crudo si trova in molti pesci: tonno, rana pescatrice, pesce spada, sgombro e tanti altri. L’ingestione di pesci contenenti le larve di questi parassiti può portare all'anisakidosi, cioè un’infezione parassitaria del tratto gastrointestinale, con forte dolore addominale, vomito, diarrea, sangue nelle feci e nausea. Anche se raramente, e solo in soggetti particolarmente deboli come bambini e anziani, questi microorganismi possono essere causa di infezioni o proliferare nel nostro intestino provocando malattie anche gravi fino a mettere in pericolo la vita.

Per il sushi è obbligatorio l'abbattimento della materia prima con l'apposito strumento professionale che prende il nome di abbattitore di temperatura. Prevista la congelazione del pesce ad una temperatura di almeno -20° per un numero di ore predeterminato. Grazie alle bassissime temperature eventuali batteri e vermi vengono completamente eliminati, rendendo il pesce abbattuto sicuro al 100%.

La prima normativa riguardante l'abbattimento del pesce risale a ben prima che il sushi "sfondasse" in Italia. Il 12 maggio 1992 era infatti stata emanata la direttiva "Misure urgenti per la prevenzione delle parassitosi da Anisakis", divenne obbligatorio congelare a non più di -20° per almeno 24 ore determinati tipi di pesce (sgombri, sardine, alici, aringhe, merluzzi, triglie, ecc…) destinati alla consumazione da crudi. Negli anni seguenti le normative sono state poi perfezionate.

Negli ultimi anni il consumo di pesce crudo è decisamente aumentato. Se dal punto di vista nutritivo le differenze tra cotto e crudo sono poco significative, dal punto di vista igienico si corrono molti meno rischi d'ingerire batteri o agenti patogeni se lo si consuma ben cotto. Osservare le norme igieniche è una regola basilare per tutti gli alimenti, ma per i prodotti del mare la soglia di attenzione deve essere un po' più alta.