Sviene alla guida, l'auto "vola" nel fosso

Ha perso i sensi mentre era al volante della sua auto, poi lo spaventoso schianto nel fossato e il brusco risveglio. È quanto accaduto, verso le 13.30 di oggi (martedì 24 gennaio), a un 60enne di Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. Stando a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Quinzano d'Oglio, l'uomo avrebbe perso conoscenza, e quindi il controllo del mezzo, mentre percorreva la strada provinciale 64. La corsa impazzita sarebbe durata pochi metri, poi l'utilitaria (una Panda) si è ribaltata nel canale.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto è stata inviata un'automedica da Orzinuovi e un'ambulanza della Croce Bianca di Leno. Le condizioni dell'automobilista, per fortuna, non sarebbero critiche: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito all'ospedale di Manerbio e poi ricoverato in codice giallo.