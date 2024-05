Esce dal bar e cercano di ucciderlo a fucilate

Tadasuni, poco più di cento anime in provincia di Oristano. Sabato notte nel paesino nel cuore della Sardegna un allevatore di Ghilarza, U.M., 62 anni, era nel centrale Corso Impero. Era appena salito a bordo della sua Volkswagen, per fare rientro a casa, quando sono state esplose alcune fucilate.

Finestrino sfondato e tragedia evitata per un soffio. L'uomo, secondo quanto riporta la stampa locale, è fuggito in auto e ha chiamato subito i carabinieri. Le indagini sono presto iniziate, le immagini di alcune telecamere di sorveglianza potrebbero avere un certo peso nel lavoro degli inquirenti. Lo scorso anno la vittima del tentato omicidio era stata denunciata dopo una lite violenta in piazza a Ghilarza: aveva ferito con una coltellata all'addome un allevatore 32enne.

Nel borgo agricolo, situato nella subregione del Guilcier, c'è una certa preoccupazione: a metà maggio c'era stato un attentato incendiario contro un allevatore.