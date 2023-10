Esce di casa e squarcia le gomme delle auto parcheggiate senza motivo

Ha colpito sei auto in una sola notte, squarciandone le gomme senza alcun motivo. Un uomo di 32 anni di Gesturi (Sud Sardegna), disoccupato, è stato denunciato per danneggiamento aggravato continuato dopo essere stato identificato dai militari della stazione del piccolo centro sardo. L'indagine è scattata dopo che una mattina i proprietari delle auto avevano scoperto con sgomento che i loro pneumatici, in alcuni casi tutti e quattro, erano stati squarciati con un coltello.

Attraverso sopralluoghi, immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate in zona, testimoni e fotografie, i carabinieri hanno individuato il 32enne. Secondo le ricostruzioni, l'uomo ha agito ubriaco e, per non farsi riconoscere, con un casco da motocross in testa, trovato nel suo appartamento durante una perquisizione domiciliare. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.

