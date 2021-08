Il sindaco offre 3mila euro di 'taglia' per i vandali e subito tutti fanno la "spia"

Tremila euro di taglia e sono immediatamente saltati fuori i nomi di 5 giovani presunti vandali che avrebbero effettuato una serie di ripetuti raid vandalici a Motta Visconti (Milano) nei giorni scorsi, in via San Giovanni, dove sono stati imbrattati muri delle abitazioni e i campanelli.

È stato lo stesso sindaco, su Fb, Primo Paolo De-Giuli, 71 anni, a parlare di ricompensa: "Nella notte del 30 luglio alcuni vandali hanno imbrattato auto e muri di Motta Visconti: assicuro personalmente una ricompensa di 3.000 euro a chi fornisce informazioni utili per identificare gli autori dell'imbrattamento", ha scritto. E ha "assicurato l'anonimato".

In poche ore i nomi sono saltati fuori. De-Giuli, sindaco di centrodestra, ha sottolineato che chi gli ha dato l'informazione "non ha voluto denaro" e che i vandali (alcuni ragazzini) "si stavano vantando in paese". Su Fb, bisogna dire, poco dopo il fatto c'erano già persone in possesso delle informazioni e i nomi sono circolati molto velocemente.