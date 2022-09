Tampona un'auto e viene travolto da un camion: muore 18enne

Tragico incidente stradale. Un 18enne, originario di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, è morto oggi 9 settembre per le conseguenze riportate a causa di un incidente stradale avvenuto nel riminese.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in sella alla sua moto, era sulla via Emilia all'altezza di Santa Giustina in direzione di Santarcangelo di Romagna quando ha sorpassato le auto ferme in colonna per poi toccare la fiancata di un'Audi station wagon.

Nell'impatto, il 18enne ha perso il controllo della due ruote ed finito nella corsia opposta finendo contro un camion. L'autista ha provato a frenare ma l'impatto è stato inevitabile: il ragazzo è stato travolto riportando lesioni estremamente gravi.

A nulla è valsa la disperata corsa in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena dopo l'arrivo degli operatori del 118 sul luogo dell'incidente. Il giovane è deceduto poco dopo il ricovero nel nosocomio cesenate. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.