Violento tamponamento in autostrada: sette feriti, gravi due bambini

Sette feriti, tra cui due bambini di 3 e 5 anni. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno sull'autostrada A7 Milano-Genova, all'altezza di Binasco.

Secondo una prima ricostruzione, due automobili sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento: a bordo di una viaggiavano due persone, a bordo dell'altra una famiglia di cinque persone tra cui una bambina di 5 anni e un bambino di 3 anni.

Sul posto sei ambulanze e l'elicottero del 118. Il bambino di 3 anni è stato portato con l'elisoccorso a Bergamo, gli altri feriti (tra cui la sorella di 5 anni) in vari pronto soccorso tra Milano e Pavia. Tutti sarebbero feriti in modo serio, ma nessuno in pericolo di vita.