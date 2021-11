Maxi tamponamento tra 19 auto: ferite sette persone

Un maxi incidente che ha coinvolto ben 19 veicoli si è verificato nella notte sulla via Pontina, a Roma. Il tamponamento a catena è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, l chilometro 17 e 900 in direzione Roma, all'altezza di Castel di Decima. Probabilmente a causa dell'asfalto viscido a causa del maltempo che ha colpito la Capitale negli ultimi giorni, ha generato il maxi tamponamento in cui sono rimaste ferite sette persone.

Un ammasso di lamiere, auto girate, persone uscite frastornate dagli abitacoli: queste le scene che si sono trovati davanti gli agenti del Gruppo Pronto intervento traffico e del IX gruppo Eur. Sul posto anche diverse ambulanze che hanno prestato soccorso alle sette persone rimaste ferite. Per loro per fortuna nessuna grave conseguenza, con ferite non gravi medicate all'ospedali.

Più grave invece la situazione del traffico che ha visto i vigili impegnati per ore per il ripristino della normale circolazione, con il traffico deviato sulla Laurentina o verso Pratica di Mare. Complesse le operazioni per accertare le responsabilità del sinistro e per rilevare danni sui veicoli coinvolti.