L'anziano con l'Alzheimer che percorre sei chilometri di tangenziale contromano

Ha percorso sei chilometri contromano in tangenziale, dallo svincolo di Falchera fino a Venaria, poi è stato fermato dalla polizia stradale. Protagonista un uomo di 73 anni di Brandizzo, affetto da Alzheimer, che ieri sera intorno alle 20, lungo la tangenziale nord di Torino, ha imboccato lo svincolo nel senso opposto convinto di procedere in direzione Settimo. Diversi automobilisti, dopo averlo sfiorato, hanno chiamato la polizia. Il pensionato, poi affidato ai famigliari, è stato segnalato alla prefettura per la revoca della patente.