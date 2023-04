Si dimentica la sigaretta accesa, casa va a fuoco: morto

Un uomo di 56 anni è morto nella notte a Taranto in un incendio scoppiato nella sua abitazione. Lo stabile si trova al piano terra di via Padre Bonaventura Morone 33. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma l'ipotesi più probabile è che il rogo sia stato causato da una sigaretta accesa.

Sul letto dell'uomo infatti è stato trovato un posacenere pieno di mozziconi spenti. Il corpo, invece, si trovava nel bagno, dove il rubinetto della vasca era ancora aperto. È probabile che l'uomo abbia cercato di spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti subito pompieri, i sanitari del 118 e la polizia scientifica, ma tutto è stato inutile in quanto hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo.

Nello stabile, gli altri inquilini hanno lasciato le loro case spontaneamente. Una volta accertate le condizioni del condominio, tutti sono rientrati nei loro appartamenti e non c'è stato bisogno di evacuare l'edificio. La polizia sta continuando le indagini per confermare le cause del rogo.