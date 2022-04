Il giallo delle tartarughe uccise e col guscio spaccato

La corazza recisa, tagliata di netto al centro, e il sangue che esce dalla ferita. Sono state ritrovate così le carcasse di quattro tartarughe sul prato del parco Calimera nel quartiere Torre Angela, alla periferia est di Roma, come riporta RomaToday.

Tra erba alta, giochi rotti e pavimentazione dissestata, il parco Calimera è rimasto inutilizzato per molto tempo. Già nel 2019 le prime segnalazioni sulla presenza di pozzetti aperti all’interno dell’area: “Un pericolo soprattutto per i bambini”, avevano spiegato all’epoca i residenti. Nel 2020 sono stati messi a bando i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di parco Calimera e di altri parchi a gestione municipale. Recentemente è stata ultimata l’installazione di nuovi giochi. “Sono stati gli abitanti di zona a portare le tartarughe al parco in questi anni” hanno detto alcuni residenti specificando che si trovavano all’interno della fontana presente nell’area verde. Gli animali, dunque, erano diventati il simbolo del parco e il loro ritrovamento ha suscitato rabbia e indignazione. “Non sappiamo cosa sia successo ma speriamo che vengano individuati i colpevoli”, dice chi abita nel quartiere.

Tra le ipotesi quella dei riti satanici. Solo pochi anni fa, sulla spiaggia di Ostia, sono stati ritrovati animali sgozzati (oche e galline). Nel 2016, nei quartieri Lunghezzina e Castelverde altri animali decapitati: in quel caso si trattava di gatti o conigli.