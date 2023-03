Prende a bastonate un poliziotto: agente salvato solo grazie al taser

Un 35enne è stato bloccato con il taser e arrestato dalla Polizia di Stato ad Acireale (Catania) dopo che aveva aggredito a colpi di bastone un agente. Il poliziotto insieme a un collega erano intervenuti in seguito a una segnalazione di schiamazzi nella zona della Stazione Nuova e gli aveva chiesto i documenti.

L'agente ferito è stato dichiarato guaribile in 25 giorni. L'aggressore, un cittadino nigeriano, dovrà ora rispondere di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Perquisito, è stato trovato in possesso di documenti, carte di credito e uno smartphone, tutti riconducibili a un furto avvenuto nel giugno del 2022, per il cui possesso l'uomo dovrà rispondere anche del reato di ricettazione.

"È indispensabile una maggiore distribuzione del taser, anche in tutti gli uffici periferici territoriali ed a tutte le specialità, e soprattutto che il poco personale già abilitato ad utilizzarlo non venga assolutamente impiegato in servizi diversi. Questo strumento prezioso serve per la sicurezza di tutti" commenta il segretario generale della Federazione sindacale di polizia (Fsp) Valter Mazzetti, che aggiunge: "Bastonato e salvo solo grazie all'utilizzo del taser. Il collega di Catania brutalmente aggredito durante un banale controllo è stato eccezionalmente bravo, pronto e preparato e, nonostante il fortissimo colpo ricevuto, è riuscito ad adoperare il taser e ad evitare ulteriori ferite che potevano essergli letali".