Spia la badante dei genitori con delle microtelecamere: cosa ha scoperto

Insospettita dai lividi e dalle escoriazioni trovati sui corpi dei propri anziani genitori, una donna ha deciso di installare delle microtelecamere in casa per vedere cosa accadeva in sua assenza nell’appartamento. Poi l’amara sorpresa: i video hanno immortalato i maltrattamenti che la badante infliggeva ai coniugi di 81 e 78 anni, entrambi affetti da gravi problemi di salute. L'uomo è cardiopatico mentre la donna ha l'Alzheimer.

La figlia, accompagnata dalla sorella, ha presentato le immagini alla questura di Cosenza per denunciare i maltrattamenti. L'attività investigativa ha portato all'arresto della badante, una donna di 60 anni di nazionalità italiana. Si trova ora ai domiciliari.

