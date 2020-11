"Pressione insostenibile": aperta anche una tenda-ospedale al pronto soccorso del Cardarelli

"Stiamo facendo un lavoro che è massacrante. Abbiamo numerosissimi accessi di pazienti sospetti e positivi che vengono da zone della città non di nostra pertinenza. Stiamo accogliendo tutti, ma le difficoltà sono enormi perché i numeri sono enormi". È il grido d'allarme di Fiorella Paladino, direttrice dell'unità operativa Pronto soccorso - Obi dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove oggi è stata allestita una tenda della Protezione civile per accogliere alcuni casi sospetti Covid che afferiscono al Pronto Soccorso e per ridurre le lunghe attese dentro le ambulanze.

Oggi il numero di pazienti 'sospetti Covid' che arriva al pronto soccorso del Cardarelli supera il numero di pazienti non Covid. "Per questo - spiega Paladino - abbiamo dedicato moltissime postazioni che abitualmente erano dedicate ai pazienti "puliti" all'accoglienza dei sospetti e abbiamo ridotto l'assistenza in una medicheria più piccola per i non Covid. È bene chiarire che il distanziamento è sempre garantito".

Tra le carenze più gravi c'è soprattutto quella di personale. "Non ci sono medici, infermieri, operatori e nemmeno materiali che ci bastino in questo momento. Siamo passati da un consumo medio di trenta bombole d'ossigeno al giorno a 200. È una situazione di estrema criticità, non ci sono uomini e mezzi che bastino. Le risorse non mancano, ma chiediamo sempre di averne una quantità maggiore".

"In Campania, con il commissariamento, registriamo 16mila unità in meno rispetto ad altre Regioni" spiega il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli Giuseppe Longo - Ma il commissariamento della sanità è finito a novembre. Dodici mesi non sono bastati ad attenuare l'emergenza: "I medici inseriti - precisa il direttore - sono serviti a rimpiazzare quelli andati in pensione, che sono tanti. Inoltre, ci sono alcune specializzazioni, come gli anestesisti, per i quali c'è una carenza strutturale in tutta Italia".

Al Cardarelli la prima tensostruttura anti-Covid

La tenda allestita dalla Croce rossa italiana nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli di Napoli è la prima di sei tensostrutture in via di approntamento per decongestionare i pronto soccorso per ospitare casi sospetti in attesa di accertamenti e contagiati pauci-sintomatici.

La Croce rossa ha pronte altre cinque tende per la Regione Campania. Sono in corso sopralluoghi al Cotugno, a Pozzuoli, ad Avellino e Roccadaspide. In totale, i posti garantiti dalle tensostrutture dovrebbero essere circa 150. L'ipotesi ospedali da campo dell'esercito non viene esclusa dal coordinatore dell'Unità di crisi Italo Giulivo, il quale specifica però che "...non è al momento una soluzione al vaglio".