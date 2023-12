Fermato con l'auto senza assicurazione, prova a corrompere i carabinieri con 50 euro

Per evitare di pagare la multa e scongiurare un eventuale sequestro dell’auto, avrebbe provato a convincere un carabiniere a chiudere un occhio in cambio di 50 euro. Un uomo di 54 anni è stato arrestato ieri a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, con l'accusa di tentata corruzione. In attesa della convalida da parte del gip, l'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Misilmeri avrebbero fermato un mezzo a bordo del quale c’erano il 54enne e il figlio. Al termine dei controlli i militari dell’Arma hanno iniziato a redigere i verbali contestando all'automobilista l'assenza di copertura assicurativa e la revisione del veicolo, entrambe obbligatorie.

Di fronte all'ipotesi di una multa tanto salata, il 54enne avrebbe pensato di rimediare in altro modo. E così avrebbe tirato fuori dal portafogli una banconota da 50 euro e, senza farsi notare, l'avrebbe poggiata tra i verbali da firmare. "Maresciallo...", avrebbe detto ammiccando. Il carabiniere, per quanto preso alla sprovvista, non ha avuto dubbi sul da farsi e così l'ha arrestato con l'accusa di tentata corruzione.

