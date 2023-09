Si barrica dentro un pullman in sosta e tenta di metterlo in moto, poi si dà alla fuga

E' successo sabato scorso a Montalto di Castro. Un uomo, di origini nordafricane, da quanto si è potuto apprendere sarebbe salito su un pullman in sosta e dopo essere riuscito a chiudere le porte del mezzo si sarebbe seduto al posto di guida e avrebbe acceso il quadro per mettere in moto il pullman.

Immediatamente l'autista che si trovava nelle vicinanze sarebbe riuscito a infilare la mano all'interno dell'abitacolo dal finestrino rimasto aperto e sarebbe riuscito a spegnere il quadro. Successivamente lo stesso autista avrebbe forzato con le mani la porta di ingresso anteriore del pullman, mentre l'uomo era intento a fuggire dalla porta posteriore.

Fortunatamente sul mezzo al momento dell'accaduto non vi erano passeggeri. In pochisimi minuti sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno rintracciato l'uomo e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza