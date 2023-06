Follia in chiesa: tenta di rapire una bimba di 5 mesi alla mamma

Momenti di panico in una chiesa di Vercelli. Una giovane donna ha tentato di portare via a una madre la figlia neonata di cinque mesi, sostenendo che quella fosse la sua bambina. La polizia ha bloccato e denunciato la donna per tentata sottrazione di persone incapaci. L'episodio è avvenuto in una chiesa del centro cittadino: la madre, seduta sui banchi, è stata avvicinata dalla giovane che ha cercato più volte di impossessarsi del passeggino.

Notando l'insistenza della giovane, la madre è uscita fuori dalla chiesa, cercando di chiedere aiuto ad alcuni passanti. Dopo la richiesta di soccorso sul posto sono è arrivata la polizia, con gli agenti che hanno iniziato a cercare le giovane, che nel frattempo si era allontanata, facendo perdere le sue tracce.

I poliziotti sono riusciti a rintracciarla poco dopo grazie alla descrizione fornita dalla mamma della neonata che, una volta recuperata la tranquillità, ha fornito alle forze dell'ordine tutte le informazioni necessarie per individuare la giovane ricercata.