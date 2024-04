Litigano per l'ennesima volta e lui tenta di strozzarla: arrestato

Durante una lite avrebbe colpito con un pugno la compagna e poi tentato di strangolarla. Ma lei è riuscita a scappare e a chiamare il 112. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Grassina, un paese in provincia di Firenze.

La donna ha riportato arrossamenti sul collo e all'altezza dello zigomo. Negli ultimi due mesi la vittima sarebbe stata aggredita più volte e aveva timore per la sua incolumità. Le indagini proseguono ed è emerso che la donna presentava anche la rottura del quinto metacarpo di una mano, conseguenza di una lite risalente a qualche settimana fa.

Il 44enne è stato arrestato in attesa dell'udienza di convalida. Per la donna è stato avviato il "codice rosa" ed è stata portata in ospedale.