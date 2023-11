Tenta il suicidio tagliandosi con la lametta in strada: salvato dalla vigilessa che passava di lì per caso

Salvato in extremis, grazie alla prontezza di una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale.

Un uomo di 75 anni in via delle Isole Curzolane, all'altezza di piazza degli Euganei, stava tentando il suicidio infliggendosi delle ferite profonde con una lametta.

Un'agente del III Gruppo Nomentano, che era sul posto per alcuni rilievi di un incidente stradale, ha visto a poca distanza la scena, drammatica. L' intervento immediato della vigilessa, tramite alcune manovre salvavita, ha permesso di bloccare l'emorragia fino all'arrivo del personale sanitario.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Pertini, dove gli sono state prestate le cure necessarie. Non è in pericolo di vita.

Continua a leggere su Today.it...