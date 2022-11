Tenta di uccidere il vicino di casa dopo una lite per il barbecue

Tentato omicidio. È questa l'accusa di cui dovrà rispondere un 49enne della provincia di Arezzo, arrestato dopo aver aggredito un vicino di casa durante un litigio per un barbecue. Il fatto è avvenuto nel fine settimana scorso in un comune della provincia di Arezzo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due uomini, entrambi di 49 anni, avrebbero litigato perché uno dei due stava facendo un barbecue e l’altro si sentiva disturbato dal fumo della carne alla brace. Fatto sta che tanto è bastato per accendere gli animi. In poco, dalle parole, i due aretini sono passati ai fatti. Uno dei due ha preso un coltello e ha colpito il rivale con un fendente al torace.

Il ferito è stato immediatamente portato la pronto soccorso con un codice rosso. Adesso l’aggressore si trova in carcere dopo che il Gip ha convalidato la richiesta del pm di turno, che aveva chiesto la misura di custodia cautelare per l’accoltellatore. Al momento l’accusa per il 49enne è pesante. La Procura è sicura che l’uomo avesse intenzione di uccidere. Almeno questa è la prima ricostruzione dei militari, che nelle prossime ore approfondiranno i dettagli di quanto accaduto.