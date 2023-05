Tentano di rubare l'ambulanza nel bel mezzo dell'alluvione. Poi prendono a pugni l'autista

A Forlì un autista di un'ambulanza della Croce Rossa è stato aggredito da due persone che hanno tentato di rubare il mezzo destinato al soccorso. I fatti sono avvenuti giovedì pomeriggio, intorno alle 17, davanti all'ingresso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni. L'equipaggio dell'ambulanza si era fermato come al solito davanti alla cosiddetta "camera calda" del pronto soccorso, la struttura coperta riservata all'accesso dei pazienti, quando due uomini si sono intrufolati nella cabina di guida. Un'azione fulminea che però non è passata inosservata all'autista dell'ambulanza che si è catapultato all'interno per estrarre le chiavi dal cruscotto. L'operazione ha impedito effettivamente il furto, ma l'addetto della Croce Rossa ha rimediato due pugni da parte degli aggressori che sono poi fuggiti a piedi.

L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine che ora dovranno individuare i due soggetti. Il sospetto è che possa trattarsi di due persone in uscita dal pronto soccorso che forse volevano usare l'ambulanza come taxi personale per allontanarsi dal nosocomio. Ciò facendo, oltre a commettere un reato, avrebbero però reso indisponibile un mezzo più che mai prezioso in questa fase di emergenza.