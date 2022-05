Spara in testa al cugino per un debito di droga, arrestato 19enne

Per risolvere una volta per tutte le questioni legate a un debito per droga, avrebbe impugnato una pistola e avrebbe sparato a cugino colpendolo alla testa. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato Enrico Terracciano, 19enne di Acerra (Napoli). L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. E' accusato di tentato omicidio volontario e porto e detenzione illegale di arma da fuoco, reati aggravati dalle modalità mafiose.

Secondo l'accusa, il 15 marzo scorso avrebbe fatto fuoco contro il cugino Antonio Terracciano. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre a una somma di denaro che la vittima doveva al diciannovenne nell'ambito di un giro di spaccio di droga.