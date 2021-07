Aspetta la moglie sotto casa e tenta di ucciderla dopo una lite: arrestato 

È successo a Cecina, in provincia di Livorno. La donna, una 62enne, è stata colpita diverse coltellate ed è in gravi condizioni

Un pensionato di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cecina, in provincia di Livorno, con l'accusa di tentato omicidio della moglie. L'aggressione si è consumata questa mattina a Cecina, in via Ginori, poco prima delle 8. Il marito ha colpito con un coltello a serramanico, con una lama di 16 cm, la moglie, 62 anni, casalinga. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza, allertata dai passanti che hanno sentito le urla, ed è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Cecina in codice rosso. L'uomo, poco dopo, è stato raggiunto e fermato dai militari dell'Arma nel suo appartamento.

I due coniugi, entrambi di origine siciliana ma da tempo residenti in provincia di Livorno, con due figli, sono in via di separazione da alcuni mesi. Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai carabinieri, il marito ha aspettato sotto casa la donna che rientrasse dalla passeggiata mattutina con i cani: prima l'ha aggredita verbalmente, poi l'ha presa a schiaffi e pugni. Al culmine della lite, il marito ha tirato fuori dalla tasca il coltello e l'ha colpita con più fendenti all'addome, uno dei quali ha perforato l'intestino. La donna è stata operata d'urgenza e ora si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

Nella casa presa in affitto dal 65enne dopo la separazione è stato trovato un biglietto in cui l'uomo avrebbe manifestato le intenzioni di uccidere la moglie e poi di togliersi la vita. I carabinieri hanno recuperato anche il coltello usato per colpire la donna. Il marito al termine degli accertamenti di rito è stato portato in carcere.