Operaio viene accoltellato mentre si trova in fabbrica

Un operaio è stato accoltellato in una fabbrica del Torinese e si trova ora in ospedale, ma per fortuna non sembra in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti all'interno di uno stabilimento di Roletto, piccolo comune a una 50ina di minuti di macchina dal capoluogo. Il dipendente ferito, un italiano di 43 anni, sarebbe stato accoltellato alla schiena da un suo collega 46enne. Quest'ultimo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pinerolo.

Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato prima all'ospedale di Pinerolo e poi in elicottero al Cto di Torino, in quanto dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre parte della lama del coltello che gli è rimasta conficcata.

L'allarme è stato dato dai colleghi dei due che sono intervenuti per bloccare il 46enne rima che potesse provocare danni peggiori. Il presunto autore dell'aggressione è stato poi trasportato a propria volta all'ospedale di Pinerolo in quanto affetto da problemi psichiatrici.