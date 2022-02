Tenta di uccidere la moglie con una mannaia: donna salvata dalla figlia

Ha trovato il coraggio di intervenire. Ha avuto la forza di salvare sua mamma e di bloccare il folle raptus di suo padre, poi finito in manette. Un uomo di 67 anni, cittadino italiano, è stato arrestato sabato mattina ad Abbiategrasso (Milano) con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver cercato di uccidere sua moglie, che è riuscita a cavarsela soltanto per l'intervento della figlia della coppia.

Stando a quanto ricostruito dai militari, la follia è avvenuta all'interno dell'abitazione della famiglia. Improvvisamente, il 67enne avrebbe afferrato una mannaia e si sarebbe scagliato contro la vittima, colpendola alla testa e alla fronte. La donna, che era impegnata nelle attività casalinghe, non è riuscita a difendersi, ma in suo soccorso è intervenuta la figlia, che è stata in grado di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri e portato in carcere a San Vittore.

Stando a quanto appreso, dietro il raid dell'uomo potrebbe esserci uno stato depressivo di cui sembra soffrire il 67enne, ulteriormente aggravato da una spesa imprevista per la ristrutturazione dell'appartamento. La vittima, che ha riportato importanti ferite da taglio, è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi.