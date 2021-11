Si avventa contro i genitori con una motosega: arrestato per tentato omicidio

Notte di follia a Sonnino, piccolo comune in provincia di Latina, dove un giovane di 28 anni al culmine di una lite avrebbe tentato di uccidere i genitori servendosi di una motosega. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato e arrestato il ragazzo.

L'allarme al 112 è scattato intorno all’1.30 di questa notte mettendo in allerta i militari che sono subito intervenuti con gli uomini della locale Stazione, con i colleghi di quella di Procedi e del Norm - aliquota radiomobile di Terracina.

Secondo una prima ricostruzione dell’Arma, il giovane dopo essere rincasato in preda a un forte stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, al culmine di una lite nata per futili motivi con i propri genitori li avrebbe maltrattati e minacciati di morte Poi, dopo aver afferrato e tentato di attivare una motosega, "con il chiaro intento di compiere l'atto delittuoso nei confronti dei propri congiunti", spiegano i carabinieri, si è scagliato contro di loro, ma è stato per fortuna bloccato dai militari intervenuti sul posto e nei confronti del quale ha opposto resistenza.

Arrestato in flagranza per i reati di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, espletate le formalità di rito il 28enne è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.