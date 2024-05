L'uomo che tenta di uccidere la compagna con una motosega

Minacciata di morte dal suo compagno con una motosega. Nell'incubo è piombata una donna di Cessaniti, nel Vibonese, che è stata salvata dall'arrivo dei carabinieri.

La donna, in preda al panico, ha chiamato la centrale operativa del 112 e ha detto che il suo convivente tentava di ucciderla con una motosega nella loro casa. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima era immobilizzata e il compagno tentava di mettere in moto la motosega. Cosi hanno sfondato la porta dell'appartamento e hanno fermato l'aggressore. Il giudice ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con le accuse di tentato omicidio aggravato, violenza e minacce a pubblico ufficiale.