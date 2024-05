Litiga col compagno e lo colpisce quattro volte con un coltello da cucina

Tentato omicidio a Orbassano nella notte del 18 maggio 2024 in via Papa Giovanni dove una donna di 29 anni ha accoltellato il compagno. Dalla ricostruzione degli inquirenti la donna lo avrebbe colpito quattro volte con un coltello da cucina. I due, entrambi sordomuti, litigavano spesso e l'aggressione sarebbe scaturita dopo l'ennesima lite.

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Molinette di Torino, ma non è in pericolo di vita. È stato operato nella notte all'addome e trasferito in reparto. La donna è stata arrestata. Indagano i carabinieri.