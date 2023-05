La lite in casa finisce nel sangue: parte un colpo di pistola

Un uomo di 83 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pinerolo con l'accusa di aver sparato al nipote acquisito un italiano di 64 anni, vedovo di sua nipote morta un mese fa, anche lui di Pinerolo, con una pistola detenuta illegalmente. A riportare i fatti è TorinoToday. L'episodio è avvenuto mercoledì sera, 3 maggio, in strada Risagliardo al culmine di una lite. La vittima è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Molinette di Torino dove si trova in prognosi riservata, ma i medici hanno scongiurato il pericolo di vita. L'aggressore, che è rimasto in casa dove è avvenuto l'episodio, si trova ai domiciliari. I militari dell'Arma gli hanno sequestrato la pistola che all'interno aveva sei cartucce una delle quali esplosa.

La discussione sarebbe nata per questioni di eredità e di proprietà, proprio in seguito alla morte della moglie del 64enne. È possibile che quest'ultimo abbia rivendicato qualcosa che l'aggressore non intendeva invece concedergli. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa dopo avere sentito lo sparo. All'arrivo dei carabinieri Serafini non ha opposto alcuna resistenza.