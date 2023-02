Agguato in strada, 32enne colpito alla schiena da colpi di fucile

Agguato ieri, 2 febbraio, a Ravanusa (Agrigento). Un trentaduenne di origine tunisina è stato raggiunto da diversi colpi di fucile mentre era in strada nei pressi di un bar. Il ferito è stato soccorso e portato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Poco dopo, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato deciso il trasferimento all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Adesso è ricoverato in Rianimazione.

Agguato a Ravanusa, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da AgrigentoNotizie, sono stati tre i colpi sparati contro il 32enne. L'uomo è stato raggiunto alla schiena mentre era in via Matteotti nei pressi di un bar. Clienti e gestori, sentiti gli spari, hanno lanciato l'allarme. Sul posto i carabinieri e il 118. Pare che qualcuno abbia notato un'auto fuggire a gran velocità dal luogo del tentato omicidio. Non è chiaro quante persone vi fossero all'interno.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e risalire agli autori. Viene passata al setaccio la vita della vittima per capire in quale contesto può essere maturato l'agguato e si sta verificando la presenza di immagini registrate da impianti di sorveglianza.