Riduce il suocero in fin di vita a bastonate

Nelle prime ore della mattinata, i carabinieri hanno arrestato un 38enne ritenuto responsabile del tentato omicidio del suocero. I militari hanno ricostruito i dettagli dell’aggressione. L’indagato avrebbe raggiunto l’abitazione della vittima dove, per futili motivi, lo avrebbe colpito violentemente al capo con un bastone di legno con testa a martello, procurandogli gravissime lesioni alla testa, prima di darsi alla fuga.

Gli accertamenti del caso hanno permesso di rintracciare il sospetto nella propria abitazione dove, a seguito di una perquisizione, è stata trovata anche un’altra arma usata durante la violenza: un coltello da sub con lama di dieci centimetri. La vittima, soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 in ospedale, è stata ricoverata. La vittima è in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.