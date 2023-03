Uomo trovato in casa con le mani legate e un cappio al collo

Un uomo di origini marocchine è stato trovato in condizioni molto gravi nell'appartamento in cui abita, in corso Svizzera a Torino, nella mattinata di oggi, mercoledì 29 marzo. Aveva una profonda ferita alla testa, le mani legate e un cappio al collo. Sul posto, oltre ai sanitari che lo hanno trasportato all'ospedale Cto, sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tentato omicidio, i cui autori sarebbero in fuga. I commercianti della zona hanno sentito le urla della vittima.