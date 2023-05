Cosa c'è di nuovo sul "tentato rapimento" del bimbo a Milano

Le indagini non si fermano: intanto è stata iscritta nel registro degli indagati per "sottrazione di minore" la 21enne che domenica scorsa in piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano, vicino al famoso Bosco Verticale, ha preso in braccio un bambino di due anni e ha fatto qualche metro per allontanarsi con il piccolo, bloccata dall'intervento del padre, che ha anche chiamato subito i carabinieri. Il video della seguente gazzarra era finito sui social.

Nelle scorse ore a carico della giovane, che pare soffra di problemi psichici e con un figlio affidato ai servizi sociali, è stata formalizzata dalla Procura di Milano l'accusa di sottrazione di minore, dopo l'iniziale denuncia per sequestro di persona. La donna, una volta fermata grazie all'intervento del padre, avrebbe fatto riferimenti proprio a quel figlio che non vive più con lei. Nell'inchiesta saranno approfondite anche le condizioni psichiche della giovane, e sarà valutata la possibilità di richiedere l'applicazione di una misura di sicurezza, nel caso venga accertata una pericolosità sociale.

Tutto sarebbe durato 10 secondi al massimo. Sui social nei giorni scorsi erano comparsi commenti violenti, c'era chi chiedeva "pena di morte" per la "zingara" (in realtà non è né rom né sinti: nata in Italia, origini marocchine). Già dalle ore seguenti ai fatti in molti avevano fatto notare che procedere penalmente sarebbe stato complesso visti i disturbi psichici della donna. Non aveva un piano, probabilmente. Di recente sarebbe stata autrice di piccoli furti.