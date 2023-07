Urla a una bimba: "Vieni via con me": caos in farmacia, intervengono i carabinieri

Momenti di tensione in centro a Imperia dove i carabinieri sono intervenuti per un presunto tentativo di rapimento (poi smentito dalla procura) avvenuto in una farmacia in largo Sabatini. Secondo quanto riferito dai presenti, una ragazza in stato di agitazione avrebbe urlato "vieni via con me" a una bambina che si trovava con il papà e con la nonna (non si tratterebbe della madre come riferito in un primo momento). Subito dopo avrebbe dato in escandescenze.

Una vicenda ancora tutta da chiarire sulla quale stanno indagando i carabinieri. Proprio quella frase aveva fatto ipotizzare un presunto tentativo di rapimento che in realtà non c’è stato visto che, secondo quanto fin qui ricostruito, la bambina non sarebbe stata sottratta ai genitori. Tuttavia lo stato agitato della ragazza, 19enne, e le sue urla avrebbero spaventato la coppia e indotto a chiedere l'intervento dei militari. La ragazza è stata quindi portata in ospedale per accertamenti e, a quanto si apprende, al momento i genitori della bambina non hanno sporto denuncia. Secondo quanto trapela il gesto sarebbe da ricondurre all’azione di una persona instabile. I parenti della bambina non sono stati sottoposti a cure mediche, ma sarebbero rimasti molto provati dall'episodio.

Continua a leggere su Today...