Si getta dal balcone ma finisce sui materassini messi dai passanti

Paura nel pomeriggio di oggi martedì 9 maggio 2023,a Messina, in via Cherubini, nel Provinciale. Secondo le prime informazioni riportate da MessinaToday, un ragazzo di 20 anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione dopo essersi ferito alle braccia. Diversi passanti hanno assistito alla drammatica scena, alcuni hanno posto dei materassi sotto il palazzo sui quali è finito il giovane, salvandolo. L'ambulanza è intervenuta e lo ha trasferito all'ospedale Policlinico.

Articolo in aggiornamento

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.