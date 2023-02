Vuole lanciarsi dal ponte, i carabinieri lo salvano: "Si risolve tutto, ti aiutiamo noi"

"Aspetta, aspetta un attimo. Fermo, si risolve tutto. Ci siamo qui noi e ti aiutiamo per qualsiasi cosa". Sono le parole dei carabinieri che hanno salvato la vita a un uomo a Palermo. Gli uomini dell'Arma sono arrivati in tempo per scongiurare il tentativo di suicidio e la tragedia.

L'uomo aveva superato un cancello e si trovava sulla ringhiera del ponte Corleone, a pochi passi da uno storico bar della città chiuso dallo scorso anno, quando è stato bloccato e poi rasserenato. "Non ce la faccio più, ho debiti di gioco", ha confessato l'uomo in lacrime.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.

Il video da PalermoToday