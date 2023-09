Vuole gettarsi nel vuoto, un'infermiera la salva: "Ho fatto solo ciò che sentivo"

Ha scavalcato la balaustra del ponte di corso Francia, arteria che si snoda dal centro della Capitale, e si è seduta sulla sporgenza, decisa a gettarsi nel vuoto. A salvare la ragazza giovanissima e in evidente difficoltà, un’infermiera e un autista di un’ambulanza del 118. Allertati da alcuni passanti, i due hanno a loro volta scavalcato la balaustra, l'hanno avvicinata e le hanno parlato, convincendola a tornare al sicuro sulla strada.

La ragazza è stata notata da alcune persone che nel pomeriggio di domenica. Era seduta con le gambe a penzoloni sul baratro. La chiamata al 112 è stata immediata, e sul posto è arrivato un mezzo del 118: "Ci hanno attivati sul soccorso già come un codice rosso: è stata lei che ha chiesto aiuto al Telefono Azzurro, manifestando le sue intenzioni - racconta Martina, l'infermiera che ha salvato la ragazza - Siamo arrivati sul posto per primi, inizialmente non l'abbiamo vista. Quando l'ho individuata ho visto che era a gambe penzoloni nel vuoto, sotto non c'erano alberi né il fiume".

La "trattativa" a pochi passi dal vuoto

Martina decide di giocarsi tutto. Consapevole che basterebbe pochissimo a far precipitare la ragazza nel vuoto, prova a instaurare un dialogo: "Inizialmente eravamo da soli, aspettavamo l'arrivo dei soccorsi. Ho provato a parlare con la ragazza, le ho chiesto di avvicinarsi a me, così da poterci sentire. Lei però era disperata, non voleva. Non ci ho pensato troppo su: le ho chiesto se andava bene che mi avvicinassi io a lei, e con il mio collega, autista dell'ambulanza, abbiamo scavalcato la balaustra".

A quel punto l'infermiera, il collega autista di ambulanza e la ragazza sono tutti sulla piattaforma sospesa nel vuoto. Qui inizia una lunga trattativa: "Ci siamo avvicinati, e l'unica cosa cui abbiamo pensato era di toglierla il prima possibile da lì - spiega ancora l'infermiera - Ho iniziato a parlarle un po', lei inizialmente era restia a comunicare, ma sono riuscita a instaurare un dialogo. Dopo una ventina di minuti sono arrivati i soccorsi. Lei si era già un po' riavvicinata alla balaustra, e con l'aiuto delle forze dell'ordine siamo riusciti a farla tornare indietro".

"Ci hanno fatto i complimenti, ma abbiamo fatto l'unica cosa che ci sentivamo di fare"

La ragazza è agitatissima, in lacrime, ma fortunatamente incolume. Una volta al sicuro sulla strada, viene affidata all'ambulanza per il trasferimento in ospedale e una visita per assicurarsi che stia bene e per fornirle supporto. Martina e Luca, il collega, si guardano: "Ci hanno fatto i complimenti, ci hanno detto che siamo coraggiosi, in realtà abbiamo fatto l'unica cosa che ci sentivamo di fare - conclude Martina - La mia unica paura non era cadere io, ma non riuscire a convincerla a desistere. Siamo contentissimi che sia andato tutto bene, è stato un soccorso con il finale migliore, fortunatamente".

