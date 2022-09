Mette il figlio piccolo nell'auto sbagliata, il mezzo parte e si allontana: minuti di panico nel parcheggio del supermercato

Solo una disattenzione, un "equivoco". Una donna è salita sulla sua auto ed è partita. Nulla di strano, fin qui. Solo dopo alcuni chilometri si è accorta che sul sedile posteriore c’era un bambino, a lei totalmente sconosciuto che ha iniziato a piangere disperato. I quegli stessi momenti la mamma del piccolo lo cercava nel parcheggio del supermercato.

I fatti, raccontati oggi dall'Unione Sarda, sono avvenuti in un comune del Terralbese, provincia di Oristano. Sono stati minuti di panico davanti al punto vendita. Come è stato possibile? In sintesi: una donna dopo aver fatto la spesa, aveva aperto lo sportello dell’auto (pensando fosse la sua) e aveva fatto sedere il figlio di neanche 5 anni sul sedile posteriore. Dopo era andata a recuperare il carrello con la spesa. Non si era però resa conto di aver messo il piccolo in un’altra auto, non la sua, dello stesso colore, e parcheggiata proprio al fianco della sua.

In quel frangente il caso ha voluto che la legittima proprietaria dell'auto, dopo aver sistemato il suo di carrello, sia entrata nell'abitacolo e abbia messo in moto. Senza fare caso a quel bimbo che, in silenzio, era concentrato sullo smartphone. Solo quando la donna alla guida ha risposto a una telefonata il piccolo ha alzato la testa e si è reso conto della voce non familiare: è scoppiato a piangere. I due hanno chiamato le forze dell'ordine, il piccolo si è tranquillizzato, e sono tornati al parcheggio, dove madre e figlio si sono riabbracciati.