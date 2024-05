Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Crotone

Terremoto in Calabria. Un sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato oggi, mercoledì 29 maggio, alle 14:07 in provincia di Crotone. L'epicentro della scossa è stato localizzato dall'Ingv a 6 chilometri da Cirò a una profondità di 24 chilometri. Al momento non sono stati segnalati danni.

Già ieri, martedì 28 maggio, un terremoto più lieve, di magnitudo 3.1 era stato registrato a Umbriatico, sempre in provincia di Crotone, mentre lo scorso 24 maggio un sisma di magnitudo 4 aveva colpito proprio la zona di Cirò.

Comuni entro 20 km dall'epicentro