Terremoto di magnitudo 5 sull'isola croata di Krk: avvertito fino in Friuli

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata in Croazia, con epicentro nei pressi di Fiume. Lo rende noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata nitidamente avvertita anche in Fvg. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada.

Secondo le rilevazioni preliminari della Protezione civile regionale, il sisma si è verificato alle 10.47 a circa 21 km di distanza dalla città di Fiume. L'epicentro nella nota località turistica Bescanuova sull'isola di Veglia (Krk in croato).