Preoccupata per il terremoto chiama la madre e scopre che è morta da mesi

Ha cercato la mamma al telefono, preoccupata per gli effetti delle scosse di terremoto che stanno interessato la costa marchigiana dalla mattina di ieri 9 novembre, ma non ha ottenuto risposta. Così dopo alcuni tentativi andati a vuoto la figlia ha chiamato il 112: a quel punto la tragica scoperta. La madre, classe '44, era morta da circa 2 mesi.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato all'interno di un appartamento di Ancona. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia. Secondo il medico legale la donna sarebbe morta da circa due mesi e per cause naturali. L'anziana, originaria di Vallo della Lucania in provincia di Salerno, era da anni residente nel capoluogo.

La figlia, con cui da tempo non si sentiva per divergenze caratteriali, vive invece fuori Regione.

Una vicenda che ricorda quella che di soli due giorni fa a Bari dove un uomo di 82 anni è stato ritrovato morto nel suo appartamento. Anche in questo caso il cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione.