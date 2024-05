Campi Flegrei, la terra a Napoli continua a tremare: scosse all'alba

Le scosse ormai sono quotidiane. Ai Campi Flegrei la terra trema ancora. Tre scosse sono state registrate nella notte e alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 7 maggio: una prima scossa alle 3.48 con una magnitudo di 3,2, la seconda alle 5.53, con magnitudo 2,9, profondità 1,4 chilometri, la terza alle 6.45.

Persone sono scese in strada ad Agnano, ma le scosse odierne sono state percepite anche al Vomero e in tutta l'area flegrea. Il Comune di Pozzuoli comunica che per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri la centrale operativa polizia municipale: 081/8551891 o la protezione civile: 081/18894400. L'amministrazione comunale assieme alla protezione civile segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.