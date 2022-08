Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 4.2 a Giuliana: paura tra gli abitanti

Terremoto a Giuliana. Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 6.52 di oggi dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a 4 chilometri di profondità, a circa un chilometro est dal piccolo comune che si trova a 80 chilometri dal capoluogo.

"Non si registrano danni a persone o cose e monitoriamo gli eventi in sinergia con la Protezione civile”, scrive il sindaco Francesco Scarpinato sulla pagina Facebook di Giuliana. La scossa è stata percepita anche dagli abitanti dei comuni del Palermitano vicini, come Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina e Campofiorito.

Tanta paura per chi è stato svegliato dalle scosse. "Mi ha tremato il letto, ho guardato il lampadario e l'ho visto fermo. Pensavo di essermi immaginata tutto", scrive una donna sui social. "E' durato un bel po' di secondi, brutta sensazione", aggiunge un altro parlando del terremoto. "Io ho sentito tremare le tazzine", commenta ancora un'altra donna.

La scossa è stata avverita pure dai cittadini che abitano nei comuni del Palermitano e dell'Agrigentino che si trovano entro un raggio di 20 chilometri. In ordine di distanza sono: Villafranca Sicula, Caltabellotta, Palazzo Adriano, Lucca Sicula, Sambuca di Sicilia, Corleone, Prizzi, Calamonaci, Bivona, Ribera, Roccamena e Santa Margherita di Belice.