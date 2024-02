Nuovo terremoto in provincia di Parma: magnitudo 3.6, ancora paura

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella zona di Parma alle ore 10.26 di sabato 10 febbraio. Il terremoto è avvenuto a una profondità di 18 km con epicentro localizzato dall'Ingv a 3 chilometri di Langhirano. ll sisma è stato avvertito distintamente ai piani alti degli edifici, in città e in provincia. Ieri alle ore 13.06 si era registrata una forte scossa di magnitudo 4.2 con epicentro vicino a Calestano. Nell'area è in corso uno sciame sismico: nella notte ci sono state diverse scosse di magnitudo 2.6. In mattinata però una nuova forte scossa ha fatto tornare la paura tra la popolazione.