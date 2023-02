Terremoto a Siena, scossa di magnitudo 3.5: oggi scuole chiuse

La terra ha tremato in Toscana. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato avvertito alle 21:51 con epicentro a Siena. Lo conferma l'Ingv. L'ipocentro è stato registrato a 8 chilometri di profondità. Non ci sarebbero criticità di alcun tipo, ma il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione e in molti sono scesi in strada. La prima e più forte scossa, di magnitudo 3.5, è stata seguita da una serie di repliche: decine le scosse, due da 2.7.

Oggi a Siena le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Lo ha comunicato il sindaco Luigi De Mossi, spiegando che la decisione è stata presa "anche per permettere valutazioni sulle strutture". In città è stato registrato un "piccolissimo smottamento in strada delle Grotte, senza alcuna criticità. La strada è chiusa per evitare qualsiasi problema, presente la polizia municipale". "Io e i tecnici del Comune di Siena siamo in giro per monitorare la situazione. Al momento si conferma che non ci sono danni", si legge sul profilo Facebook del sindaco.

Rimane chiusa anche la Torre del Mangia, in piazza del Campo. Dal Comune fanno sapere che la misura è stata disposta per completare tutte le verifiche ma che al momento non si è registrato alcun danno alla struttura.

"Stanno seguendo altre numerose scosse con magnitudo fino a 2.7. La scossa è stata avvertita in gran parte della Toscana, sono in corso le verifiche agli edifici". Lo scrive il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social spiegando che "molte persone si sono riversate in strada, gli operatori del sistema di Protezione Civile e personale dei Comuni stanno effettuando controlli e fornendo assistenza". La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze spiega a sua volta che la scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita anche da "alcuni cittadini residenti nei comuni del Chianti e della Val d'Elsa".

